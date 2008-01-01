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Дальневосточные рекорды температуры



ИА "Метеоновости" / 11:28 Воскресенье, 21 апреля



Накануне циклон, располагавшийся над югом Якутии, затянул в свою циркуляцию порции холодного воздуха, который и добрался до центральных и южных районов Хабаровского края. Среднесуточная температура оказалась ниже многолетних значений на 2-4 градуса. В результате, в краевом центре - Хабаровске - 20 апреля были обновлены инструментальные наблюдения за погодой. Новый абсолютный минимум теперь составляет -5 градусов, что ниже предыдущего менее, чем на градус и продержавшегося с 2001 года. Волна холода добралась и до Европейской автономной области. В населенном пункте Екатерино-Никольском столбик термометра опустился до отметки -8.3 градуса, что и стало абсолютным минимумом температуры для этого дня, оставив позади рекорд 63 летней давности, который составлял -6.1 градуса.



А вот Камчатский край находился в теплом секторе того же самого циклона, свою лепту внес и тихоокеанский антициклон. В результате совместных действий, в крае среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 2-4 градуса. В Ключах температура повышалась до рекордных значений +10.8 градуса, что выше предыдущего рекорда лишь на 0.6 градуса, наблюдавшегося в 2012 году. / meteonovosti.ru /



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