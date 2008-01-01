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ИА "Метеоновости" / 13:02 Воскресенье, 21 апреля
В 12 часов на опорной метеостанции города - ВДНХ воздух прогрелся до -16.1 градуса, на Балчуге и в районе ТСХА до -16.4, в районе МГУ и Тушино -15.8. Ветер южный, юго-восточный в районе ТСХА и МГУ с порывами до 6 м/с.
Атмосферное давление повышенное 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха уменьшилась до 22%.
/ meteonovosti.ru /
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