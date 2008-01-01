Новости погоды
О пожарной опасности в Забайкалье
ИА "Метеоновости" / 13:15 Воскресенье, 21 апреля
Антициклон, раскинувшийся над территорией вокруг Байкала, служит непреодолимым барьером для циклонов, поэтому здесь удерживается преимущественно сухая, прохладная, но ветреная погода. Среднесуточная температура воздуха удерживается в пределах климатической нормы и даже ниже на пару градусов.
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При таких условиях в регионе сформировалась пожароопасная ситуация, которая усугубилась из-за сильного порывистого ветра. Именно он и способствует распространению пожаров на территории вокруг Байкала: на юге Иркутской области и Забайкалья, где сохраняется высокая степень пожарной опасности.
В предстоящие сутки с запада подойдет активная фронтальная зона, на которой формируются циклоны, которые местами и разразятся небольшими осадками, в Забайкалье они ожидаются более интенсивные. Однако сохранится сильный ветер, в Иркутской области до 15 м/с, в Бурятии до 20 м/с, в Забайкальском крае до 23 м/с. / meteonovosti.ru /