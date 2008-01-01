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Новости погоды

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В Челябинской области сохранятся ночные морозы

ИА "Метеоновости" / 13:24 Воскресенье, 21 апреля

  В минувшую субботу Южный Урал находился на юго-восточной периферии антициклона. С ветрами северных направлений сюда поступал холодный воздух, при ясном небе ударил мороз, среднесуточная температура оказалась ниже многолетних значений на 2-4 градуса. Рекордно низкие значения были зафиксированы в населенном пункте Бреды, что находится в Челябинской области. В ночь на 20 апреля температура понизилась до -8.4 градуса, что ниже предыдущего рекорда на 0.8 и наблюдавшегося чуть более 20 лет тому назад.

В ночь на понедельник в Челябинской области температура местами понизится до -7 градусов, но до рекорда дело не дойдет. Рекордно высокие значения останутся за 1970 годом, когда в ранние часы 21 апреля воздух остывал до -11.2 градуса. / meteonovosti.ru /
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