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Рекордные холода Поволжья



ИА "Метеоновости" / 13:37 Воскресенье, 21 апреля



Антициклон, раскинувшийся над южной половиной Европейской территории, в течение последних дней обеспечивает рекордно холодной погодой. Среднесуточная температура воздуха ниже многолетних значений на 4-6 градусов. В ряде населенных пунктов Поволжья, уже который день подряд, вносятся изменения в инструментальные наблюдения за погодой.



В Безенчуке (Самарская область) в ночь на 20 апреля столбик термометра опустился до отметки -6.3 градуса, что ниже предыдущего рекорда на 2.5 градуса за 1978 год. Обновились минимальные суточные рекорды температуры и в Волгоградской области. В Эльтоне было -1.7, что позволило оставить позади рекорд 90 летней давности. Во Фролово зафиксировано -4.4, что ниже предыдущего на 0.3 градуса и продержавшегося с 1945 года. Не отстает и Оренбургская область, в Домбаровском в ночь на 20 апреля ударил мороз силой до -8.2 градуса, прежний рекорд -4.9 принадлежал 1998 году.



/ meteonovosti.ru /



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