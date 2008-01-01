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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:31 Понедельник, 22 апреля

  Солнечным и теплым окажется воскресный день в Москве и Подмосковье. Такую теплую погоду обеспечит антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 16..18, по области до 13..18 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 759 мм рт. ст., что выше нормального. Относительная влажность около 30%.

Характер погоды в столичном регионе не изменится, разве что станет немного теплее. Теплые дни, малооблачное небо, слабый ветер положительно отразятся на настроении, а значит и на самочувствии большинства жителей региона. И только высокий фон атмосферного давления, к которому многие успели адаптироваться, может стать причиной недомоганий у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Прежде всего, это касается гипертоников, людей страдающих вегето-сосудистой дистонией, мигренями, перенесших инфаркт или инсульт. Используйте теплые погожие дни для прогулок на свежем воздухе и не забывайте рекомендации вашего лечащего доктора.

А вот для аллегриков прогулки на свежем воздухе могут стать причиной ухудшения самочувствия, ведь все больше пород деревьев и кустарников "входит" в активную фазу цветения, что не может негативно сказаться на их самочувствии. Им не стоит забывать об антигистаминных препаратах.

Геомагнитный фон 22 апреля прогнозируется преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /
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