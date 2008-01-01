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В Забайкальском крае рекордные холода



ИА "Метеоновости" / 10:15 Понедельник, 22 апреля



В минувшее воскресенье Забайкальский край находился под присмотром антициклона. При малооблачной погоде осадков не было, и среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы на 2-4 градуса. В результате в населенном пункте Агинское 21 апреля был установлен новый абсолютный минимум -13.2, что ниже предыдущего на 0.6 градуса, продержавшегося с 1978 года.



В понедельник с запада к Забайкалью подойдет волновой циклон, который принесет осадки и усиление ветра в порывах в Бурятии 15-20 м/с, в Забайкальском крае до 23 м/с. Помимо осадков, циклон принесет и порцию тепла, ночные морозы заметно ослабеют. / meteonovosti.ru /



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