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На востоке Чукотки штормовой ветер и метели



ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 22 апреля



Накануне восточное побережье Чукотки находилось в приграничной полосе между антициклоном на западе и циклоном на востоке. На мысе Ванкарем был зафиксирован порывистый, до 18 м/с, ветер.



Во вторник и с запада и с востока усилится влияние циклонов, которые и вытеснят антициклон к северу - в Северный Ледовитый океан. В результате в Чукотском округе ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, на побережье Берингова моря до штормового, 22-27 м/с с низовой метелью.



В середине недели, когда вновь усилится влияние антициклона, преимущественно без осадков и ветер в порывах не будет превышать 18 м/с, поземок. / meteonovosti.ru /



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