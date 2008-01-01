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Новости погоды
На востоке Чукотки штормовой ветер и метели
ИА "Метеоновости" / 10:25 Понедельник, 22 апреля
Накануне восточное побережье Чукотки находилось в приграничной полосе между антициклоном на западе и циклоном на востоке. На мысе Ванкарем был зафиксирован порывистый, до 18 м/с, ветер.
Во вторник и с запада и с востока усилится влияние циклонов, которые и вытеснят антициклон к северу - в Северный Ледовитый океан. В результате в Чукотском округе ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, на побережье Берингова моря до штормового, 22-27 м/с с низовой метелью.
В середине недели, когда вновь усилится влияние антициклона, преимущественно без осадков и ветер в порывах не будет превышать 18 м/с, поземок. / meteonovosti.ru /
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