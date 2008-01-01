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В Якутии снегопады и метели, сильный порывистый ветер



ИА "Метеоновости" / 11:01 Понедельник, 22 апреля



В минувшее воскресенье в южные районы Якутии нагрянул циклон, который и отметился осадками разной интенсивности и продолжительности. В начале этой недели циклон переместится на акваторию Охотского моря, но его влияние в Якутии сохранится: будет идти небольшой и умеренный снег, на юго-востоке - местами сильный, порывы ветра достигнут 10-15 м/с.



До середины недели северная половина Якутии будет находиться во власти атмосферных фронтов далекого, обширного и глубокого циклона, центр которого с акватории Карского моря переместится на запад Таймыра. Ожидаются снегопады разной интенсивности и продолжительности, на побережье ветер окрепнет в порывах 17-22 м/с. Днем температура повысится до 3..8, на юго-западе до 13 тепла, и даже на севере 0..-5. / meteonovosti.ru /



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