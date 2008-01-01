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Всю неделю в Москве сухо и солнечно



ИА "Метеоновости" / 12:26 Понедельник, 22 апреля



Антициклон, раскинувшийся над большей частью Европейской России, обеспечивает столичный регион теплом и солнцем. В течение недели температура воздуха будет только расти.



В начале недели московская земля окажется вблизи центра антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночью при слабом ветре в Москве минимальная температура воздуха 6..8, днем воздух прогреется до 18..20 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы почти на 5 градусов.



До конца рабочей недели, в столице сохранится высокое атмосферное давление. Ночи станут еще теплее, минимальная температура 8..10 градусов, днем в Москве 21..23, по области 18..23 градуса. Среднесуточная температура воздуха будет соответствовать последним числам мая.



Солнце и тепло радуют жителей столицы, но у такой погоды есть и минусы: отсутствие осадков.



С начала апреля в Москве на главной метеостанции ВДНХ выпало 8.5 мм, что составляет менее 20% от месячной нормы. Такое в столице случается редко. За последние 70 лет подобный дефицит осадков (за первые 25 дней апреля!) наблюдался лишь в 4 годах: 1960, 1965, 1978 и 1984.



Можно сказать, что такого сухого апреля в Москве не было почти 25 лет!



Отсутствие дождей способствует нарастанию степени пожарной опасности в столичном регионе. На данный момент высокая пожароопасность наблюдается в районе Сергиева Посада и на северо-западе Москвы.



Отсутствие дождей крайне неблагоприятно и для растений, которые начинают цвести. На дожди можно рассчитывать лишь в следующие выходные. / meteonovosti.ru /



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