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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 22 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 16,7..17,9 градуса; Северном 16,1..17,8 градуса, Северо-восточном 16,4..17,8 градуса, Восточном 16,4..17,5 градуса, Юго-восточном 16,6..17,8 градуса, Южном 15,9..17,6 градуса, Юго-западном 15,9..16,6 градуса, Западном 16,5..17,8 градуса, Северо-западном 16,6..18,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16,1..16,6 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16,8..17,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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