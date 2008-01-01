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О заморозках на Европейском юге



ИА "Метеоновости" / 13:09 Понедельник, 22 апреля



Большую часть Европейской России занимает обширный антициклон. По его восточной периферии опускается холодный воздух, который добрался до южных районов. Накануне среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 4..6 градусов. В условиях малооблачной погоды в ночные часы температура в ряде населенных пунктов опускалась до рекордных значений. В Ставрополе 21 апреля было -1.6, что ниже предыдущего рекорда на 0.4 градуса, наблюдавшегося в 1979 году. В Ахты (Республика Дагестан) новый абсолютный минимум температуры теперь -3, предыдущий -2.4 градуса зафиксирован в том же, 1979 году.



Холодный воздух продолжает поступать на Европейский юг и в ночь на 22 апреля заморозки до -1..-4 градусов наблюдались в Ростовской Волгоградской областях, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Ингушетии и горных районах Дагестана.



В предстоящие сутки во второй половине ночи и утром 23 апреля заморозки интенсивностью до -1..-4 градусов сохранятся в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Заморозки до -1..-5 градусов ожидаются в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае, 23 и 24 апреля в Ингушетии, Чечне и предгорных районах Дагестана. / meteonovosti.ru /



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