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На Европейский Север пришло рекордное тепло



ИА "Метеоновости" / 13:36 Понедельник, 22 апреля



Атлантические циклоны не могут пробиться на Европейскую территорию, которую занимает обширный антициклон, поэтому они вынуждены его огибать по северу, перемещаясь по акваториям арктических морей.



Накануне один из циклонов отметился в Мурманской, Архангельской областях и ненецком округе порывистым 18-20 м/с, ветром. В его теплом секторе среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов и были зафиксированы рекордно высокие значения.



Среди рекордсменов Вайда-Губа, что расположена в Мурманской области, 21 апреля столбик термометра остановился у отметки +8.1, что выше предыдущего рекорда лишь на 0.2 градуса и продержавшегося с 1990 года. Колгуев Остров (Ненецкий автономный округ) тоже обновил инструментальные наблюдения за погодой, здесь воздух прогревался до +1.8 градуса, прежний рекорд температуры составлял +1.7 и наблюдался в 1990 году. / meteonovosti.ru /



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