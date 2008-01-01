Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
22 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Европейский Север пришло рекордное тепло

ИА "Метеоновости" / 13:36 Понедельник, 22 апреля

  Атлантические циклоны не могут пробиться на Европейскую территорию, которую занимает обширный антициклон, поэтому они вынуждены его огибать по северу, перемещаясь по акваториям арктических морей.

Накануне один из циклонов отметился в Мурманской, Архангельской областях и ненецком округе порывистым 18-20 м/с, ветром. В его теплом секторе среднесуточная температура воздуха превысила климатическую норму на 6-8 градусов и были зафиксированы рекордно высокие значения.

Среди рекордсменов Вайда-Губа, что расположена в Мурманской области, 21 апреля столбик термометра остановился у отметки +8.1, что выше предыдущего рекорда лишь на 0.2 градуса и продержавшегося с 1990 года. Колгуев Остров (Ненецкий автономный округ) тоже обновил инструментальные наблюдения за погодой, здесь воздух прогревался до +1.8 градуса, прежний рекорд температуры составлял +1.7 и наблюдался в 1990 году. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+18
Вт.
23 апр.
+20
Ср.
24 апр.
+23
Чт.
25 апр.
+23
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Джейкобабад		 -23
Певек

некомфортное место: Йоханнесбург
комфортное место: Анькан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100