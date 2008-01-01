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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 22 апреля



В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18,3..19,3 градуса; Северном 17,9..19,4 градуса, Северо-восточном 17,5..18,4 градуса, Восточном 18,0..18,2 градуса, Юго-восточном 18,1..18,9 градуса, Южном 17,5..18,7 градуса, Юго-западном 17,6..18,4 градуса, Западном 17,6..19,1 градуса, Северо-западном 18,1..19,0 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,6..18,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17,2..18,9 градуса. / meteonovosti.ru /



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