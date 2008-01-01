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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:29 Понедельник, 22 апреля
Погоду в столичной области будет определять антициклон с центром над Смоленской областью. При небольшой облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве 14..16 градусов, по области 12..17. Ветер северо-западный, 2-5м/с, относительная влажность воздуха 30-35%. / meteonovosti.ru /
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