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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:03 Вторник, 23 апреля



Предстоящим днём в Москве и Подмосковье сохранится влияние антициклона, который и обеспечит теплом, а погода, скорее, будет напоминать майскую, а не апрельскую. Среднесуточная температура воздуха на 4-5 градусов превысит климатическую норму.



По сведениям синоптиков Московского Метеобюро сегодня 23 апреля при переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в столице составит 18..20 градусов, по области 15..20. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт ст..



Такие условия вполне благоприятны для большинства людей. Однако, повышенное атмосферное давление станет причиной недомогания у метеочувствительных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чтобы поддержать свое здоровье чаще бывайте на свежем воздухе, не перегружайте себя физическими нагрузками, не забывайте принимать поливитамины.



Из-за цветения некоторых пород деревьев и кустарников проблемы могут возникнуть у аллергиков, поэтому им не стоит забывать об антигистаминных препаратах.



Не стоит забывать и о режиме труда и отдыха, ведь весной организм, как правило, ослаблен после продолжительного холодного сезона.



Геомагнитный фон 21 апреля прогнозируется слабо возмущенный. / meteonovosti.ru /



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