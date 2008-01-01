

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:09 Вторник, 23 апреля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 12 по 22 апреля была низкой. Магнитное поле Земли менялось, в основном, от спокойного до слабо возмущенного.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 23 апреля - 1 мая солнечная активность будет, в основном низкой, а геомагнитная обстановка, преимущественно от спокойной до слабо возмущенной.



/ meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



