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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:09 Вторник, 23 апреля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 12 по 22 апреля была низкой. Магнитное поле Земли менялось, в основном, от спокойного до слабо возмущенного.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 23 апреля - 1 мая солнечная активность будет, в основном низкой, а геомагнитная обстановка, преимущественно от спокойной до слабо возмущенной.
/ meteonovosti.ru /
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