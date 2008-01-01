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Новости погоды

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Циклон засыпает снегом восток страны

ИА "Метеоновости" / 09:44 Вторник, 23 апреля

  До весны на Дальнем Востоке России еще далеко. Здесь еще лежит снег, а его высота местами превышает пол метра. Циклон, что накануне кружил над Охотским морем, добавил еще снежку. Весь день в понедельник и в ночь на вторник на охотском побережье Магаданской области и на севере Хабаровского края шел сильный снег. На побережье Магаданской области выпало до 12 мм осадков, на севере Хабаровского края местами до 20 мм. А значит дальневосточные сугробы еще подрастут. Температура воздуха оставалась выше нормы на 2 градуса.

В среду циклон еще останется в силе, и сильный снег продолжит засыпать северные районы Хабаровского края. В четверг непогода переместится уже на южные районы края и будет связана с очередным циклоном, приближающемся с запада. / meteonovosti.ru /
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