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Новости погоды

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Итоги минувших дней апреля на территории России

ИА "Метеоновости" / 09:55 Вторник, 23 апреля

  Большая часть центрального месяца весны позади и по предварительным итогам почти на всей территории России апрель пополнит число теплых месяцев. На европейской территории в большинстве районов апрель пока не выходит за рамки климатической нормы. Средняя температура воздуха соответствует обычным для этой поры значениям. И лишь в Северо-Западном федеральном округе температура превышает норму на 2, а на арктическом побережье на 4 градуса.

На азиатской территории повсеместно отмечается теплая погода. Причем на крайнем юге и крайнем севере Сибири температура выше средних многолетних значений на 2-4 градуса, на остальной территории Сибири и на Урале она соответствует им. На Дальнем Востоке в северных районах Якутии, в Магаданской области, на Чукотке и в Камчатском крае минувшие 22 дня оказались теплее обычного на 4-6, а на арктическом побережье на 8 градусов. На остальной территории температура в пределах нормы, но на положительном фоне. / meteonovosti.ru /
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