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На Урале вновь похолодает



ИА "Метеоновости" / 11:17 Вторник, 23 апреля



весна в этом году отличается неустойчивостью процессов: происходит быстрая смена волн тепла и холода, а дожди чередуются c мокрым снегом.



Первый весенний месяц порадовал жителей Урала очень теплой погодой. В отдельные дни третьей декады марта температура воздуха превышала норму на 4-5 градусов, а в дневные часы ее значение приближалось к десятиградусной отметке. Теплую эстафету подхватил и апрель. С каждым днем в центральном месяце весны становилось все теплее. К началу второй декады температура в дневные часы повышалась до 15..18 градусов, что на 7-9 градусов выше обычной для этой поры. Но к середине месяца весна решила придержать тепло. Виновником погодных перемен стал холодный атмосферный фронт. В ночь на 17 апреля в Екатеринбурге температура понизилась до рекордно низких значений, -10,4 градуса, и днем оставалась близкой к нулю. Резкое похолодание сопровождалось снегом с метелью, гололёдом и порывами ветра до 16 м/с. В Свердловской области установился временный снежный покров, местами его высота достигала 12 см.



Тепло вернулось в эти края лишь в минувшие выходные дни, но как оказалось, ненадолго. Уже в понедельник на Южном Урале среднесуточная температура не дотянула до нормы 1-2 градуса, а на Среднем Урале еще оставалась немного выше средних многолетних значений.



В среду температура повсеместно начнет понижаться. В ночные часы ожидаются заморозки до -2, а в пониженных местах Челябинской области и до -5 градусов, днем от 8 до 13 тепла. Похолодание будет сопровождаться дождями от небольших до умеренных, в ночные часы с мокрым снегом, и порывистым ветром до 14 м/с.



В четверг дневной температуре уже не подняться выше +10 градусов. А самой холодной станет пятница, когда температура в течение суток составит от -1 до +4 градусов.



Лишь к выходным дням погода начнет входить в русло климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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