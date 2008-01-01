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На европейский юг идет тепло



ИА "Метеоновости" / 12:24 Вторник, 23 апреля



Апрель для южных районов Европейской России уже приобретает летние черты. Но в этом году тепло не спешит утвердиться в этих краях. Еще в марте капризы погоды были налицо. На равнинах Ставропольского и Краснодарского краев в третьей декаде марта отмечались заморозки не только на поверхности почвы, но и в воздухе. С заморозков начался и апрель. Минувшей ночью температура понижалась в Ставропольском крае до -3, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии до -2 градусов, в Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане до -1 градуса.



Но постепенно в эти края вернется тепло. Уже в ближайшие дни угроза заморозков и=минует в Ставропольском крае. Они еще возможны в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, предгорных и горных районах Дагестана, местами температура может понизиться до -1:-5 градусов. / meteonovosti.ru /



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