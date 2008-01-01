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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:28 Вторник, 23 апреля



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17,2..17,6 градуса; Северном 16,6..17,6 градуса, Северо-восточном 16,4..17,2 градуса, Восточном 16,4..17,4 градуса, Юго-восточном 17,3..17,8 градуса, Южном 17,0..18,2 градуса, Юго-западном 16,8..17,7 градуса, Западном 15,9..17,6 градуса, Северо-западном 16,9..17,3 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16,0 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17,0..18,6 градуса. / meteonovosti.ru /



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