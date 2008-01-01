

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Забайкалье пожары и пыльные бури сохраняются



ИА "Метеоновости" / 12:39 Вторник, 23 апреля



Масштабные пожары начались в Забайкальском крае в конце второй декады апреля, после того как регион накрыло штормовым ветром. Огонь степных пожаров быстро перекинулся на строения (их пострадало более 100) и чабанские стоянки (в огне сгорели более 3,6 тысячи голов домашнего скота). Более 20 человек получили термические ожоги, более 600 пострадавших остались без крова. В регионе действует режим ЧС.



В последние дни обстановку усугубили пыльные бури. Пыльные бури являются настоящим стихийным бедствием для степной зоны Забайкалья. Обычно они случаются весной после малоснежной зимы. При превышении некоторого порога скорости ветра, зависящего от механического состава почвы и ее влажности, частицы пыли и песка отрываются от поверхности и переносятся путем сальтации и суспензии, вызывая эрозию почвы.



Именно такая напасть постигла выжженную степными пожарами землю Забайкалья.



По сообщениям многочисленных очевидцев приграничного рабочего поселка Забайкальск, сильный ветер несет в жилые дома песок, пыль и пепел степи.



Аналогичная неблагоприятная обстановка сложилась и в соседнем городе Краснокаменске. По свидетельству одного из участников группы "Инцидент Краснокаменск", лишь чудом не пострадали люди и автомобиль возле здания банка: сильный ветер сорвал тяжелую металлическую рекламную вывеску, и она упала в миллиметрах от припаркованного автомобиля.



"На дорогу падают сухие ветки от тополей и линии связи (в третьем микрорайоне на проезжую часть упал кабель)", ≈ информируют в группе "ВК".



Заложниками стихии стали сейчас и российские туристы, находящиеся в расположенном на китайской стороне приграничном городе Маньчжурия, где небо заволокли облака из песка и гари.



Тем временем забайкальские синоптики передали штормовое предупреждение: в ближайшие часы и до конца дня 23 апреля в южной половине края ожидается очень сильный ветер с порывами 25−28 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



