Новости погоды
Рекордные холода России
ИА "Метеоновости" / 12:50 Вторник, 23 апреля
В прошедшие сутки на юге Дальнего Востока, а именно в Амурской области, установилась очень холодная погода. В ряде городов температура установила новые рекорды суточного минимума. Городами-рекордсменами стали столица области, Благовещенск, где под утро воздух остыл до температуры -7.5 градусов, оставив предыдущий рекорд, -7.1, в 1937 году, поселок Свободный, расположенный в Амурской области, под утро похолодало до -10.6, что также стало суточным рекордом для 22 апреля (предыдущий, -8.9, отмечался в 2001 году).
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Еще один рекорд зарегистрирован в Екатерино-Никольском, что в Еврейской автономной области, -6.6, а предыдущий рекорд, -6.0 остался в 1991 году.
Холодная погода сохранится в этих краях в среду и четверг, а к завершению рабочей недели потеплеет. / meteonovosti.ru /