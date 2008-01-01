

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Скандинавский полуостров купается в тепле



ИА "Метеоновости" / 13:46 Вторник, 23 апреля



В текущие дни погоду в Европе определяет обширный антициклон. Его центр постепенно смещается на юго-восток и в ближайшие дни охватит своим влиянием всю территорию Европейской России. Скандинавский полуостров окажется в южных потоках, что сохранит здесь аномально теплую погоду. В минувшие сутки средняя температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6 градусов.



В ряде городов были обновлены суточные рекорды. Одним из них стал, уже не в первый раз в текущем апреле, норвежский город Тронхейм, максимальная температура повысилась до 22.4, что на 6! градусов выше рекорда, установленного в 2011 году.



Аномально теплая погода сохранится в странах Скандинавского полуострова и в ближайшие дни. Максимальная температура составит от 13 до 19 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



