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Новости погоды

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Скандинавский полуостров купается в тепле

ИА "Метеоновости" / 13:46 Вторник, 23 апреля

  В текущие дни погоду в Европе определяет обширный антициклон. Его центр постепенно смещается на юго-восток и в ближайшие дни охватит своим влиянием всю территорию Европейской России. Скандинавский полуостров окажется в южных потоках, что сохранит здесь аномально теплую погоду. В минувшие сутки средняя температура воздуха превысила многолетние значения на 4-6 градусов.

В ряде городов были обновлены суточные рекорды. Одним из них стал, уже не в первый раз в текущем апреле, норвежский город Тронхейм, максимальная температура повысилась до 22.4, что на 6! градусов выше рекорда, установленного в 2011 году.

Аномально теплая погода сохранится в странах Скандинавского полуострова и в ближайшие дни. Максимальная температура составит от 13 до 19 градусов. / meteonovosti.ru /
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