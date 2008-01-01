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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:28 Вторник, 23 апреля

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков, местами порывы северо-западного ветра 12-14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18,2..18,5 градуса; Северном 17,3..+18,3 градуса, Северо-восточном 17,5..18,1 градуса, Восточном 17,4..18,2 градуса, Юго-восточном 17,9..18,4 градуса, Южном 17,8..18,3 градуса, Юго-западном 17,7..18,7 градуса, Западном 17,4..18,3 градуса, Северо-западном 17,7..18,1 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 16,8..17,1 градуса, порывы ветра до 12м/с, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 17,0.. 18,6 градуса, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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