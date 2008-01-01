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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:17 Среда, 24 апреля

  Обширный антициклон продолжит определять погоду в Москве и Подмосковье. В среду при переменной облачности ожидается солнечная и сухая погода. Воздуха в столице в послеполуденные часы может прогреться до 20..22, по области до 17..22 градусов. Среднесуточная температура по-прежнему на 4-5 градусов выше климатической нормы. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление значительно выше нормального и в середине дня составит 758 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 30%.

В Москве и области сохранится сухая и очень теплая погода, которая благоприятна для большинства людей. Лишь повышенный фон атмосферного давления может вызвать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. Для тех, кто страдает аллергией время не самое лучшее - начинают цвести кустарники и деревья, что не может отрицательно сказаться на их самочувствии. / meteonovosti.ru /
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