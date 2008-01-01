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Новости погоды
Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:18 Среда, 24 апреля
Погода продолжает радовать теплом жителей столичного региона. Согласно многолетним наблюдениям, среднесуточная температура воздуха 24 апреля составляет 8.3 градуса. В среду она ожидается на 6-7 выше средних многолетних значений.
Но даже при таком аномальном тепле до рекордов дневной температуре далеко. Самым теплым день 24 апреля был в 1950 году, когда в условиях антициклональной погоды максимальная температура составила +28 градусов, и с тех пор заветную планку преодолеть не удалось.
А самая холодная ночь на 24 апреля отмечалась в далеком 1884 году. Под утро ударили морозы до -8.7 градусов. И подобных капризов погода больше не допускала.
В прошлом, 2018 году, в городе было прохладно. Температура почти на 3 градуса отстала от своих привычных значений. Под утро отмечались заморозки до -2.7, а днем воздух прогрелся до 12.9 градусов. Осадков не было. / meteonovosti.ru /
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