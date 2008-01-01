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В Москве ночь прохладная, а утро по-летнему теплое



ИА "Метеоновости" / 11:09 Среда, 24 апреля



В условиях антициклона ночью воздух сильно охлаждается. Земля отдает тепло в безвоздушное пространство. Так, сегодня, 24 апреля, минимальная температура понизилась на станции ВДНХ до 7 градусов. Еще холоднее было на окраинах города. В Тушино термометр показал 6,7 градуса, в районе Рублевского шоссе, п. Северный и Бутово около 4 градусов. На юге Новой Москвы 2,3 градуса. Но солнце уже сильно пригревает, и температура быстро повышалась.



В 10 часов утра на ВДНХ было почти +19 градусов, в районе Новой Москвы, во Внуково +18 градусов. Такая температура бывает, как правило, в Московском регионе в разгар лета. За счет перемешивания воздуха в приземном слое, который активизируется в дневные часы, повышение температуры должно замедлиться. Максимальная температура достигнет, по прогнозу, 20..22 градусов. / meteonovosti.ru /



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