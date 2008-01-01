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Новости погоды

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Тепло держится в областях Центра Европейской России

ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 24 апреля

  В прошедшие сутки, 23 апреля, в областях Центра России, расположенных севернее Москвы, средняя температура превышала обычные значения примерно на 4 градуса и соответствовала уже майским значениям. Максимальная температура приближалась к отметке +20 градусов. В Москве она составила 18..19 градусов. В Центральном Черноземье было немного теплее обычного. Причиной майской погоды, которая вот уже несколько дней балует жителей Центрального региона, стал блокирующий антициклон над Восточной Европой. Постепенно антициклон будет разрушаться, и в самом конце текущей недели станет прохладнее. Возможен кратковременный дождь. / meteonovosti.ru /
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