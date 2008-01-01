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Новости погоды

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В Москве самый теплый день года!

ИА "Метеоновости" / 11:46 Среда, 24 апреля

  Сегодня, 24 апреля, впервые в этом году на станции ВДНХ температура превысила отметку +20 градусов. Это день становится самым теплым в году! Днем при небольшой облачности температура достигнет 21..23 градусов. / meteonovosti.ru /
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Факт
12:00
местное
+21
Ср.
24 апр.
+23
Чт.
25 апр.
+23
Пт.
26 апр.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+45
Акола		 -19
Кууджуак

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сан-Хосе

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