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Новости погоды
В Москве самый теплый день года!
ИА "Метеоновости" / 11:46 Среда, 24 апреля
Сегодня, 24 апреля, впервые в этом году на станции ВДНХ температура превысила отметку +20 градусов. Это день становится самым теплым в году! Днем при небольшой облачности температура достигнет 21..23 градусов. / meteonovosti.ru /
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