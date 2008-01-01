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На севере ЕТР майская погода



ИА "Метеоновости" / 11:58 Среда, 24 апреля



Блокирующий антициклон и огибающие его по северу циклоны стали причиной потепления на северо-западе и севере России. Сразу в нескольких пунктах 23 апреля дело дошло до рекордных значений температуры. Так, в Кандалакше было 17.0 (предыдущий 11.5 в 1913 году), в Калевале 18.3 (13.6 в 1937 году), в Кемь-Порт 17.8 (14.9 в 1950 году), в с. Реболы 18.3(14.7 в 1969 году), в с. Паданы 17.6 (предыдущий 15.3 в 2002 году), в Сортавале 20.1 (16.9 в 2001 году), в Петрозаводске 19.1 (17.6 в 1947 году). Таким образом, превышение прежних исторических максимумов было довольно весомым, в основном на 2-3 градуса, а в Кандалакше на 5,5 градуса! Блокирующий антициклон поддержит теплую погоду. Хотя прохождение атмосферного фронта несколько снизит температуру. В Карелии 25 апреля ожидается 14..19 градусов, в Петрозаводске около 15 градусов. / meteonovosti.ru /



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