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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 24 апреля

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 20,0..21,6 градуса; Северном 20,2..+21,3 градуса, Северо-восточном 20,4..21,9 градуса, Восточном 19,9..20,9 градуса, Юго-восточном 20,5..21,7 градуса, Южном 20,2..21,0 градуса, Юго-западном 19,8..20,6 градуса, Западном 19,5..21,4 градуса, Северо-западном 20,4..21,4 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19,6..19,8 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 20,0.. 21,7 градуса. / meteonovosti.ru /
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Кууджуак

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