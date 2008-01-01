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В Европе дожди, то на западе, то на юго-востоке



ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 24 апреля



циклон, атмосферные фронты которого дотягиваются до Балкан. Альпийские страны находятся в его теплой части, а Пиренеи в холодной, тыловой.



В Испании и Португалии идут дожди, в Испании еще и прохладно, днем всего 11..16 градусов. В Португалии больше прояснений, и там температура может повыситься до 15..20 градусов



С дождями стоит погода в Италии и на северо-западе Балканского полуострова, прошли дожди также в Швейцарии и Австрии. В горной части этих стран погода к тому же слишком ветреная. Отмечаются порывы до 25 м/с, в высокогорной части Швейцарских Альп до 30 м/с, в горной части Австрии ветер был ураганный силы, до 39 м/с.



Дожди на западе Европы будут продолжаться и в ближайшие выходные дни.



Циклон, медленно продвигаясь на восток, изменит характер погоды в центральной Европе, где в начале недели властвовал антициклон. В Германии пройдут кратковременные дожди, но температура повысится до 19..24 градусов. В Польше и Венгрии летняя погода с температурой 22..28 градусов, но тоже не обойдется без кратковременных дождей.



В странах юго-восточной Европы антициклон с центром над Белоруссией еще поддержит в основном сухую и теплую погоду с температурой немногим выше 20 градусов. В конце недели атмосферные фронты с запада с кратковременными дождями доберутся и до Греции и Румынии. / meteonovosti.ru /



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