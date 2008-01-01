Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
24 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Европе дожди, то на западе, то на юго-востоке

ИА "Метеоновости" / 12:33 Среда, 24 апреля

  Вблизи Англии хозяйничает обширный циклон, атмосферные фронты которого дотягиваются до Балкан. Альпийские страны находятся в его теплой части, а Пиренеи в холодной, тыловой.

В Испании и Португалии идут дожди, в Испании еще и прохладно, днем всего 11..16 градусов. В Португалии больше прояснений, и там температура может повыситься до 15..20 градусов

С дождями стоит погода в Италии и на северо-западе Балканского полуострова, прошли дожди также в Швейцарии и Австрии. В горной части этих стран погода к тому же слишком ветреная. Отмечаются порывы до 25 м/с, в высокогорной части Швейцарских Альп до 30 м/с, в горной части Австрии ветер был ураганный силы, до 39 м/с.

Дожди на западе Европы будут продолжаться и в ближайшие выходные дни.

Циклон, медленно продвигаясь на восток, изменит характер погоды в центральной Европе, где в начале недели властвовал антициклон. В Германии пройдут кратковременные дожди, но температура повысится до 19..24 градусов. В Польше и Венгрии летняя погода с температурой 22..28 градусов, но тоже не обойдется без кратковременных дождей.

В странах юго-восточной Европы антициклон с центром над Белоруссией еще поддержит в основном сухую и теплую погоду с температурой немногим выше 20 градусов. В конце недели атмосферные фронты с запада с кратковременными дождями доберутся и до Греции и Румынии. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+21
Ср.
24 апр.
+23
Чт.
25 апр.
+23
Пт.
26 апр.
+24
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Акола		 -19
Кууджуак

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Сан-Хосе

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100