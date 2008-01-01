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Новости погоды

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На юге России прохладные ночи

ИА "Метеоновости" / 12:50 Среда, 24 апреля

  На фоне сухой и майской погоды, которая установилась в центральных областях Европейской территории, на юге из ночи в ночь отмечаются заморозки. Хотя зона заморозков охватывают уже не такую большую территорию. В ночь на 24 апреля в Карачаево-Черкесии температура понижалась до -5 градусов, в Дагестане до -2 градусов. Воздух на юге тоже постепенно прогревается. Ведь циклон отступает в Закавказье, и атмосферное давление будет подрастать. Тем не менее, на ближайшие три дня сохраняется действие штормового предупреждения о заморозках. Они наиболее вероятны в Адыгее, юго-восточных предгорьях Краснодарского края и в Карачаево-Черкесии, до -1..-3 градусов. Дневная температура будет повышаться до 15..20 градусов, местами до 24 градусов. И даже такая погода считается для Европейского юга несколько прохладнее обычной. / meteonovosti.ru /
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