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Новости погоды

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О температуре воды на курортах Средиземного моря

ИА "Метеоновости" / 13:15 Среда, 24 апреля

  На средиземноморских курортах Европы вода у побережья еще совсем холодная. 15..16 градусов у южных берегов Италии и на пляжах Сицилии. На градус выше, до +17 градусов температура морской воды у западного побережья Греции, к примеру, на Корфу. У восточного побережья Греции вода холоднее, ее температура +15 градусов. А вот на восточном побережье Эгейского моря у берегов Турции вода больше прогрелась, до +17 градусов. Самая теплая вода в Тель-Авиве и Нетанье, +20 градусов. На Мертвом море в Эль-Бакеке температура воды +23 градуса!

К первым числам мая она станет еще выше.

А до открытия купального сезона на средиземноморских курортах Европы остается меньше месяца. Ведь традиционно он длится с мая по сентябрь, в Греции и Турции переходит на октябрь-месяц. / meteonovosti.ru /
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