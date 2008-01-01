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Новости погоды
О температуре воды на курортах Средиземного моря
ИА "Метеоновости" / 13:15 Среда, 24 апреля
На средиземноморских курортах Европы вода у побережья еще совсем холодная. 15..16 градусов у южных берегов Италии и на пляжах Сицилии. На градус выше, до +17 градусов температура морской воды у западного побережья Греции, к примеру, на Корфу. У восточного побережья Греции вода холоднее, ее температура +15 градусов. А вот на восточном побережье Эгейского моря у берегов Турции вода больше прогрелась, до +17 градусов. Самая теплая вода в Тель-Авиве и Нетанье, +20 градусов. На Мертвом море в Эль-Бакеке температура воды +23 градуса!
К первым числам мая она станет еще выше.
А до открытия купального сезона на средиземноморских курортах Европы остается меньше месяца. Ведь традиционно он длится с мая по сентябрь, в Греции и Турции переходит на октябрь-месяц. / meteonovosti.ru /
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