

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 14:36 Среда, 24 апреля



Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона с центром над Белоруссией. При ясной погоде температура воздуха составит: в Москве 18..20 градусов, по области 15..20. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 25-30%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



