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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:09 Четверг, 25 апреля



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 21..23, по области до 18..23 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 756 мм рт. ст. Относительная влажность около 30%.



Основным неблагоприятным фактором в Москве и области будет повышенный фон атмосферного давления, на который ухудшением самочувствия отреагируют метеочувствительные люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как гипертония, вегето-сосудистая дистония, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма, перенесшие сосудистые катастрофы.



Из-за цветения некоторых пород деревьев и кустарников проблемы могут возникнуть у аллергиков, поэтому им не стоит забывать об антигистаминных препаратах.



Геомагнитный фон 24 апреля неустойчивый. / meteonovosti.ru /



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