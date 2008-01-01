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В Подмосковье суточная амплитуда температуры 20 градусов!



ИА "Метеоновости" / 11:46 Четверг, 25 апреля



Антициклон, занявший более половины Европейской территории России, заполнен сухой воздушной массой, влажность которой днем уменьшается до 20%, почти как в сухих субтропиках. Такой воздух очень быстро начинает прогреваться с восходом солнца, т.к. мало тепла тратится на испарение. Сегодня, например, на большинстве подмосковных станций температура воздуха за три часа с 6 до 9 часов утра повысилась на 13-15 градусов.



Ночью при ясном небе и штиле подстилающая поверхность отдает тепло в атмосферу и приземный слой воздуха после полуночи начинает интенсивно выхолаживаться. Самая низкая температура воздуха в эти ясные ночи отмечается между 3 и 5 часами ранним утром.



Амплитуда температуры в течение суток в Подмосковье в минувшие сутки достигла аномальных значений. В Черустях после 3 часов утра 24 апреля температура упала до 0,3 градуса, а днем в 15 часов повысилась до 24,0 градуса, т.е. суточный ход составил почти 24 градуса! Такой громадный ход обычно наблюдается только в Забайкалье в марте - начале апреля!



В Клину в среду суточный ход тоже был феноменальный: от 2,0 градусов минимальной за сутки температуры до 22, 9 градусов после 15 часов, т.е. амплитуда составила почти 21 градус.



25 числа, сегодня самые теплые сутки апреля, ситуация повторяется. В Черустях минимальная температура утром была чуть выше, чем накануне, но все равно упала до 2,3 градусов, а днем воздух опять прогреется до 23 градусов и более. И опять суточных ход превысит 20 градусов. В Клину суточный минимум сегодня 2,9 градусов, а уже в 9 утра температура повысилась до 16,8 градуса. И это только начало нынешнего апрельского пекла!



Даже на юге области под утро 25 апреля воздух основательно остыл, например, в Серпухове минимум составил 5,4 градусов. А вчера после 15 часов в этом древнем городе температура повысилась до 23,1 градуса. И сегодня будет не ниже. Так что суточный ход составит 18 градусов. / meteonovosti.ru /



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