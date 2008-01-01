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Океан вновь угрожает Мозамбику



ИА "Метеоновости" / 12:16 Четверг, 25 апреля



Тропический циклон "Кеннет", который зародился в южной части Индийского океана в начале недели, усилился до стадии урагана. В среду он проходил вблизи Коморских островов. Очень сильный ветер разрушил и повредил десятки домов на одном из островов, повалено большое количество деревьев, несколько человек пострадали.



"Кеннет" приближается к северо-восточному побережью Мозамбика. Скорость ветра в тропическом циклоне достигает 60 м/с (215 км/ч), порывы до 80 м/с.



В прошлом месяце Мозамбик пострадал от урагана "Идай", который привел к катастрофическим наводнениям. Его жертвами стали более 600 человек. Разрушены и повреждены более 100 тысяч домов.



Страна еще не успела восстановиться от этого циклона, как океан угрожает следующим тропическим вихрем. / meteonovosti.ru /



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