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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:42 Четверг, 25 апреля

  В 12 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21,9..23,0 градуса; Северном 21,9..23,2 градуса, Северо-восточном 22,0..23,2 градуса, Восточном 21,7..22,6 градуса, Юго-восточном 22,5..23,7 градуса, Южном 21,8..22,7 градуса, Юго-западном 21,9..22,2 градуса, Западном 21,7..23,3 градуса, Северо-западном 22,6..23,4 градуса.

В Зеленограде солнечно и сухо, температура воздуха 21,1..21,7 градуса, на территории Новой Москвы солнечно, без осадков, температура воздуха 22,2..23,5 градуса. / meteonovosti.ru /
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