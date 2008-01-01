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Похолодание в Москве в последние дни апреля



ИА "Метеоновости" / 13:10 Четверг, 25 апреля



погода, но в конце месяца в регион проникнет холодный воздух, температура понизится на 5-7 градусов. Походание начнется в день Пасхи!



Не по сезону перегретый антициклон еще и в пятницу обеспечит аномально теплую погоду: в Москве и по области среднесуточная температура останется на 5-7 градусов выше нормы и будет соответствовать июню. Опять ожидаются значительные колебания температуры от ночи ко дню (местами амплитуда до 20 градусов). Днем температура повысится до 20..22 градусов, может собраться небольшой дождь, скажется приближение фронта с запада.



27 апреля в Москве и ее окрестностях еще очень тепло, температура без существенных изменений. Ночь на субботу тихая и без осадков. Днем станет больше облаков, местами пройдет кратковременный дождь.



В Пасхальную ночь облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, в Москве 8..10 градусов, по области от 5 до 10 градусов, ветер с северо-запада усилится до 5-10 м/с. Основное похолодание начнется утром 28 апреля, с приближением холодного фронта с севера. В приземном слое ветер развернется на северо-восточные румбы, местами усилится в порывах до 12-15 м/с. В столичный регион устремится чистый арктический воздух.



Днем на Пасху при переменной облачности осадков не ожидается, максимальная температура 12..15 градусов, что следует учесть в выборе одежды для прогулок!



В последние дни месяца погоду в столичном регионе будет формировать новый холодный антициклон. Пеобладающая температура воздуха 1..6, местами слабые заморозки. И днем не выше 14...16 градусов. Погода из июня вернется в апрель! / meteonovosti.ru /



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