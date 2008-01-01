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Новости погоды

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Рекордное тепло на северо-западе России

ИА "Метеоновости" / 14:16 Четверг, 25 апреля

  Северо-западные районы Европейской России, благодаря блокирующему антициклону, и в среду оставались в аномальном тепле. Воздух в малоподвижном антициклоне при высоком апрельском солнце окончательно трансформировался и основательно прогрелся, влажность уменьшилась. Поэтому в течение нескольких последних дней температура в ряде населенных пунктов в Карелии и на юге Мурманской области достигала новых рекордных значений.

24 апреля, как и накануне, был перекрыт экстремум в Кандалакше, теперь он составляет 13,7 градуса против 13,2 градусов прежнего максимума, продержавшегося 101 год! Опять состоялись феноменальные по значению рекорды в Карелии: в с. Реболы 19,1 градуса против рекорда 1983 года с заметно более скромным значением 13,8 градуса. В с. Паданы новый суточный максимум теперь 17,2 градуса (предыдущий максимум 13,5 градуса отмечался в 1986 году. В Калевале воздух 24 апреля прогрелся до 17, 9 градусов (прежний рекорд со значением ровно 14 градусов состоялся в 1965 году), в Сортавале - новый экстремум 19,3 градуса (17,2 было в 2000 году), в Кемь-Порту вчера было 14,7 градуса, а прежний рекорд 13,2 градуса тоже был установлен 101 год назад!

Холодный фронт, наступающий с северо-востока, сегодня заметно понизил температуру местами в Карелии и особенно в Мурманской области, но время рекордов еще не миновало. / meteonovosti.ru /
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