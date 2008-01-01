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Самый теплый день года в Москве!



ИА "Метеоновости" / 14:27 Четверг, 25 апреля



25 апреля впервые в этом году на станции ВДНХ температура уже в 12 часов превысила отметку +22 градуса. Это день по факту становится самым теплым в году, температура обгоняет вчерашний график на метеостанции ВДНХ почти на 2 градуса!



И сегодня, как и накануне прогрев воздуха будет продолжаться до 16 - 17 часов, фактически летняя ситуация, когда суточный максимум в условиях блокирующего перегретого антициклона частенько отмечается после 17 часов дня.



Сегодня днем при абсолютно ясном небе и максимальном прогреве температура воздуха на метеостанции ВДНХ может приблизиться к отметке 25 градусов, а это заявка на новый рекорд суток, который пока остается за 25 апреля 2000 г со значением 25,4 градуса.



Хотя повышение температуры замедлилось за счет перемешивания воздуха в приземном слое, который активизируется в дневные часы, уже в 14 часов на метеостанции ВДНХ температура повысилась до 23,4 градуса. Вчера в это время было 22,1 градуса. / meteonovosti.ru /



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