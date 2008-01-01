Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
25 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Самый теплый день года в Москве!

ИА "Метеоновости" / 14:27 Четверг, 25 апреля

  25 апреля впервые в этом году на станции ВДНХ температура уже в 12 часов превысила отметку +22 градуса. Это день по факту становится самым теплым в году, температура обгоняет вчерашний график на метеостанции ВДНХ почти на 2 градуса!

И сегодня, как и накануне прогрев воздуха будет продолжаться до 16 - 17 часов, фактически летняя ситуация, когда суточный максимум в условиях блокирующего перегретого антициклона частенько отмечается после 17 часов дня.

Сегодня днем при абсолютно ясном небе и максимальном прогреве температура воздуха на метеостанции ВДНХ может приблизиться к отметке 25 градусов, а это заявка на новый рекорд суток, который пока остается за 25 апреля 2000 г со значением 25,4 градуса.

Хотя повышение температуры замедлилось за счет перемешивания воздуха в приземном слое, который активизируется в дневные часы, уже в 14 часов на метеостанции ВДНХ температура повысилась до 23,4 градуса. Вчера в это время было 22,1 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+24
Пт.
26 апр.
+21
Сб.
27 апр.
+22
Вс.
28 апр.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Чандрапур		 -21
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Фресно

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100