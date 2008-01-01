Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:25 Четверг, 25 апреля
В 15 часов в Москве ясная солнечная погода. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,7..24,7 градуса; Северном 23,1..24,7 градуса, Северо-восточном 23,1..23,9 градуса, Восточном 22,8..23,8 градуса, Юго-восточном 23,4..25,1 градуса, Южном 22,9..24,6 градуса, Юго-западном 23,0..24,0 градуса, Западном 22,4..24,6 градуса, Северо-западном 23,6..24,3 градуса.
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В Зеленограде солнечно и сухо, температура воздуха 22,5..23,1 градуса, на территории Новой Москвы солнечно без осадков, температура воздуха 22,7.. 24,9 градуса. / meteonovosti.ru /