

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 25 апреля



Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона, протянувшегося вдоль меридиана от Шпицбергена до севера Турции. При ясной погоде температура воздуха составит: в Москве 19..21 градус, по области 18..21. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 20-25%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



