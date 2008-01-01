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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 25 апреля
Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона, протянувшегося вдоль меридиана от Шпицбергена до севера Турции. При ясной погоде температура воздуха составит: в Москве 19..21 градус, по области 18..21. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 20-25%. / meteonovosti.ru /
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