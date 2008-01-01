Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
25 апреля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:28 Четверг, 25 апреля

  Погоду в столичной области будет определять восточная периферия антициклона, протянувшегося вдоль меридиана от Шпицбергена до севера Турции. При ясной погоде температура воздуха составит: в Москве 19..21 градус, по области 18..21. Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха 20-25%. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+24
Пт.
26 апр.
+21
Сб.
27 апр.
+22
Вс.
28 апр.
+10
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Чандрапур		 -21
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Челюскин
комфортное место: Фресно

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100