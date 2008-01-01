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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:44 Пятница, 26 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 18..23 градуса. Ветер юго-западный 3-8 м/c. Атмосферное давление в середине дня составит 753 мм рт. ст..

В столичном регионе сохранится повышенный фон атмосферного давления. Неважно себя могут чувствовать метеозависимые люди, страдающие гипертонией, вегето-сосудистой дистонией, частыми мигренями, нарушениями сердечного ритма, перенесшие инфаркт или инсульт. Из-за цветения некоторых пород деревьев и кустарников проблемы могут возникнуть у аллергиков, поэтому им не стоит забывать об антигистаминных препаратах. / meteonovosti.ru /
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