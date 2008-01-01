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Новости погоды

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В Крыму холоднее, чем в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:27 Пятница, 26 апреля

  В Москве и области текущая неделя была очень теплой, температура воздуха превышала привычные показатели на несколько градусов. Такие условия были связаны с обширным антициклоном, который обеспечивал солнечную погоду. Воздух в дневные часы прогревался до 20 градусов и более. А в Крыму, напротив, было прохладно. Холодный воздух поступал на полуостров с северными потоками. И температура днем не превышала 12-17 градусов.

26 апреля в Крыму погода наладится, на полуострове установится антициклон. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночью и утром местами сгустятся туманы. Температура повысится днем до 19..24 градусов, в горах и на побережье по-прежнему прохладно, 13..18. Ночью термометры покажут 4..9 тепла, в степных и предгорных районах ожидаются заморозки на почве и в воздухе 0..-2 градуса. / meteonovosti.ru /
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