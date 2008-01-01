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Новости погоды

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Рекордное тепло в центральной России

ИА "Метеоновости" / 10:15 Пятница, 26 апреля

  Довольное большое количество городов центральной России накануне обновили рекорды максимальной температуры: средняя температура суток при этом была выше нормы на 4 градуса. А новые рекорды случились в Воронеже +26,2 градуса в белгородской области, на станции Валуйки +27,0, Рязанской области: на станции Павелец +25,4, до 25,4 градусов прогрелся воздух в Можайске Московской области. +25,5 было в Орле, в Ельце +26,1. Хорошо воздух прогревался и на северо-западе ЕТР, в Калевале до +14,7, в Выборге +21,9, в Великих Луках +25,0. И даже на Новой Земле был побит предыдущий рекорд дня, на станции Малые Кармакулы +4,8, предыдущий +3,6, в 1955 году. Но грядут перемены в температурном режиме, уже через пару суток после прохождения холодного фронта станет прохладнее градусов на 5-7. И такая температура будет соответствовать климатической норме. / meteonovosti.ru /
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