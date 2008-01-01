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Новости погоды
Ветер на Чукотке стихнет в канун праздника 1 мая
ИА "Метеоновости" / 10:45 Пятница, 26 апреля
Активный циклон над севером Камчатского полуострова отметился обильными осадками, местами выпало до 29 мм осадков в виде снега, ветер усиливался до 34 м/с. А Чукотке достался сильный ветер, в Певеке скорость южного ветра была до 30 м/с. В субботу, 27 апреля циклон будет кружить в районе Магадана, и погода на Чукотке ожидается штормовой.
местами снег востоке мокрый снег, ветер южной 4етверти 5-10 м/с с усилением до 15-20 м/с на побережье Берингова моря днем 25-20 м/с
на побережье Восто4но-Сибирского моря порывы 28-33 м/с
температура 1-6 мороза при прояснениях но4ью 11-16 мороза
днем 1-6 тепла. В Воскресенье 28 апреля и в понедельник, 29 апреля, когда центр циклона отчалит от берега и сместится на акваторию Берингова моря, ветер будет ослабевать до 15-20 м/с, и лишь на восточном побережье 28 апреля еще порывы до 20-25 м/ с. / meteonovosti.ru /
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